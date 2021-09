Juventus, è già #Allegriout: “Allenatore da anni 70!”

Nel fuoco delle critiche dopo Napoli-Juventus finisce anche Massimiliano Allegri, quanti attacchi al tecnico bianconero.

Il giorno dopo Napoli-Juventus, in casa bianconera ci sono tante ferite da lenire. Ko per 2-1 al ‘Maradona’ per i bianconeri, che pure erano riusciti a indirizzare al meglio la sfida con il vantaggio iniziale. Nella ripresa, però, il ritorno degli azzurri, con i gravi errori difensivi della ‘Vecchia Signora’ e con un atteggiamento troppo remissivo della squadra di Allegri che non ha convinto, nonostante una parziale scusante fornita dalle assenze. Il tecnico livornese, dopo tre giornate, è già sulla graticola e il suo ritorno non sta mantenendo le premesse, anzi.

Juventus, avvio in salita per Allegri: “Non ha la bacchetta magica!”

Il web si infiamma e in molti attaccano la visione calcistica dell’allenatore. Senza idee e nessuna costruzione, secondo molti, concentrato solo sulla difesa ma nell’impossibilità di riproporre il bunker che fu ai tempi della ‘BBC’. “Un allenatore che poteva funzionare negli anni 70” e “senza la bacchetta magica come credeva”, sono alcune delle critiche più feroci. In una parola, inizia già a spopolare l’hashtag #Allegriout. Ecco su Twitter i post più significativi:

Allegri è un allenatore senza idee di gioco che poteva funzionare negli anni 70, nel calcio attuale soprattutto con questa rosa è completamente fuori luogo. #allegriout — Simone Rossi (@limolo78) September 12, 2021

Si, Macs si è già munito di mattoni e cazzuola…vuole costruire un muro davanti alla porta…solo quel tipo di “costruzione” sa fare #AllegriOut — Daniele Cutuli (@Giunnes) September 12, 2021

#AllegriOut è già di tendenza. Un esagerazione forse, ma immagino che ora sarà chiaro anche per lui che non ha la bacchetta magica che ostentava nel salotto di #Caressa a fine stagione scorsa, facendo la televendita di se stesso. Gli anni sabbatici non sono sempre un bene https://t.co/4XllVMfS9Y — Andrea Pacetti (@pacio1972) September 12, 2021