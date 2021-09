Juventus, sono furiosi: “Ora basta, non può più giocare”

Critiche infinite nell’ambiente della Juventus dopo la sconfitta con il Napoli, un giocatore in particolare nella bufera: le reazioni.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Serata amarissima per la Juventus, che incassa la seconda sconfitta in campionato in tre gare al ‘Maradona’ contro il Napoli, nonostante il vantaggio iniziale firmato da Morata. I bianconeri nella ripresa subiscono la rimonta, condannati da una serie incredibile di errori individuali e collettivi che spalancano la vittoria agli azzurri di Spalletti. L’1-2 di Fuorigrotta è pesante per come è maturato, gli alibi di formazione non mancavano ma sono in molti a finire sul banco degli imputati. Un giocatore in particolare, per il quale il tempo pare scaduto.

LEGGI ANCHE >>> Tre errori, tre gol | Napoli-Juventus: spettacolo devastante regalato dalla sosta

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, il web insorge contro Szczesny: “Vogliamo Perin titolare!”

E’ Szczesny, che dopo i due grossolani errori con l’Udinese si ripete e con una presa imprecisa su tiro di Insigne regala l’1-1 a Politano. Meno colpevole sul gol di Koulibaly, quando viene quasi impallinato da Kean, anche se apparso comunque molto incerto. I commenti sul web a fine gara sono impietosi, il nome del polacco va in tendenza su Twitter e più di qualcuno chiede a questo punto la titolarità di Perin visto che gli errori, da qualche mese, si succedono in serie. Ecco alcuni tra i tweet più velenosi:

Giovedì auspicavo un po' di "riposo" per Szczesny. Oggi purtroppo dico che è doveroso. Ha finito male l'anno scorso e ha iniziato peggio quest'anno. Proviamo Perin#juve #szczesny — Giordano Mischi (@MischiGiordano) September 12, 2021

#Szczesny in versione Dida post fumogeni da almeno 6 mesi#NapoliJuve — Nobi94 (@Nobis951) September 12, 2021

L’unico modo di aiutare #szczesny è panchinarlo a tempo indeterminato. Non è più accettabile che un portiere con un ingaggio di 6,5 mln a stagione continui a essere determinante in negativo. #napolijuventus — Nicola Negro (@nicolanegro) September 11, 2021

Tattica, tecnica, allenatore, giocatori, mercato, #Ronaldo, società o infortuni. Possiamo parlare di tutto, ma se ti fai completamente da solo 4 gol su 5 subiti, di cui 3 del portiere, il problema è chiaro.#Szczesny #NapoliJuve — Matteo Caronni (@MCaronni) September 11, 2021