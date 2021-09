Juventus alla riscossa in Champions, Allegri all’attacco con i titolari

Dopo il ko di Napoli, la Juventus va a caccia di riscatto in Champions: Allegri ritroverà tutti gli esclusi di ieri, formazione offensiva.

Le assenze hanno inevitabilmente pesato nella sconfitta della Juventus in casa del Napoli. Bianconeri con un solo punto in tre gare, un avvio di stagione ben diverso da quello che Allegri e la società si auguravano. Il tecnico livornese, in ogni caso, ritroverà in Champions League contro il Malmoe tutti gli assenti di ieri e potrà cambiare radicalmente volto a una formazione apparsa troppo remissiva e con importanti deficit di qualità.

Allegri in Svezia sembra intenzionato a confermare il 4-4-2 visto ieri al ‘Maradona’, ma con importanti modifiche. Alex Sandro e Cuadrado (o Danilo) sulle fasce difensive per avere maggiore spinta, Bentancur in mezzo al campo di fianco a Locatelli e Chiesa come esterno alto insieme a Bernardeschi. Davanti, Dybala ad armare Morata, per una netta svolta qualitativa, o almeno è quello che l’allenatore si augura.