Come anticipato già da Simone Inzaghi in conferenza stampa, domani non ci sarà tra le fila dell’Inter Bastoni per un problema fisico. Il comunicato

Alessandro Bastoni non sarà della partita domani contro la Sampdoria. Il difensore nerazzurro è tornato malconcio dalle sfide con la maglia dell’Italia e dopo l’annuncio di Inzaghi in conferenza è arrivato anche il comunicato ufficiale dell’Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Dal comunicato si apprende: ” Esami strumentali questa mattina per Alessandro Bastoni a causa di un affaticamento muscolare. Gli esami hanno evidenziato un leggero risentimento ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni del difensore italiano saranno rivalutate nella giornata di lunedí”.