Sampdoria-Inter, Inzaghi in conferenza | “Problema per Bastoni”

Simone Inzaghi presenta in conferenza stampa la sfida di domani contro la Sampdoria. Le parole del tecnico nerazzurro I campioni d’Italia dell’Inter torneranno in campo domani pomeriggio contro la Sampdoria per la terza giornata di Serie A. Oggi è giornata di vigilia e tocca a Simone Inzaghi presentare la sfida ai doriano in conferenza stampa: “Domani per la formazione devo valutare. I 4 sudamericani non li ho ancora visti. Vecino è arrivato solo stamattina e parlerà con loro. Faremo una sgambata e deciderò. Dovrà capire chi ha recuperato meglio. Abbiamo un problemino per quanto riguarda Bastoni che è tornato affaticato. Ha sentito un fastidio e sicuramente non lo avremo per la partita di domani. Lunedì dovrà fare degli esami più approfonditi. È un’assenza che domani ci condizionerà ma ho tanta scelta. Real? Sfida affascinante che vivremo al meglio, ora pensiamo alla Samp”.

SANCHEZ – “Sanchez negli ultimi giorni si è allenato a pieno regime anche se è indietro rispetto ad altri. Il mio augurio è quello di averlo presto a disposizione e già domani se andrà bene la rifinitura lo convocherò”. Sul rigorista: “Calhanoglu e Lautaro calciano bene, poi all’occorrenza Dimarco e Sanchez. Proveremo di gara in gara.

TURNOVER – “Bisogna ragionare di volta in volta. Domani mancherà Bastoni che aveva fatto solo una partita. Siamo solo agli inizi e devo pensare e ragionare con i ragazzi in base anche al minutaggio che hanno avuto. La mia testa è solo alla Samp ed non alle partite che arriveranno successivamente”.

DUMFRIES – “È un grande calciatore che viene da un altro campionato, in nazionale ha giocato molto bene e si è allenato bene. Diventerà un giocatore molto importante dell’Inter, ci sarà spazio”.

SENSI – “Sensi è tornato dalla Nazionale, ha svolto un lavoro leggero il primo giorno poi ha lavorato molto bene superando questo fastidio che lo ha condizionato. Si sta mettendo nelle migliori condizioni per essere disponibile domani”.

ATTACCO – “Correa con Lautaro e Dzeko? Penso che, in determinate partite, sicuramente sarà un’arma in più. È normale che abbiamo delle giocate che i ragazzi avevano già negli anni scorsi, hanno continuato a farle quest’anno. All’occorrenza non vedo perché no, una volta che hai due attaccanti di ruolo, inserire anche uno come Sanchez. Abbiamo tenuto Satriano perché mi ha dimostrato, dal primo giorno di ritiro, di poter stare in gruppo”.