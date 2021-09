Napoli-Juventus, il pronostico secco: “Bianconeri sfavoriti”

Su Napoli-Juventus, arriva il pronostico del grande ex che vede la squadra di Allegri in difficoltà per il match odierno.

Match incerto quello che vedrà scendere in campo Napoli e Juventus. Sfida attesissima tra azzurri e bianconeri, Spalletti e Allegri a caccia di risposte dopo due inizi di campionato piuttosto diversi. La classifica al momento premia i partenopei e un grande ex, nel suo pronostico in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, conferma il trend.

Raul Albiol vede un Napoli favorito: “Penso vincerà la squadra di Spalletti, è in un ottimo momento. La Juventus è affaticata e sarà più colpita dalla pausa internazionale, la scelta dei bianconeri di puntare di nuovo su Allegri è comprensibile ma ci vorrà tempo. Le altre squadre devono approfittare della situazione, vedo comunque loro in lotta con Inter e Napoli per lo scudetto ma occhio alla Lazio“.