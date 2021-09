Milan-Lazio, Pioli svela: “Il centrocampo a tre è un’alternativa”

Nella conferenza stampa odierna il tecnico Stefano Pioli ha parlato anche della possibilità di passare al centrocampo a tre

Il Milan domani affronta il primo big match della stagione contro la nuova Lazio di Maurizio Sarri. Quella di domani sarà sicuramente un’ottima prova per capire a che punto è la squadra e fino a dove può arrivare.

Nella consueta conferenza stampa pre-partita il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha risposto anche alla domanda di Calciomercato.it sulla possibilità di vedere un centrocampo a tre: “E’ certamente un’alternativa, c’è bisogno che tutti i centrocampisti siano al massimo. Bennacer ha giocato 90 minuti, in Nazionale, e non li faceva da novembre. Bakayoko non è al 100% e Kessie è rientrato adesso dall’infortunio. Quando avrò tutti in condizione diventerà un’idea da proporre. Ci sono le qualità e le caratteristiche per fare un centrocampo a tre”.