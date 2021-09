Niente Haaland, deciso già il nuovo bomber: “Arriva al 70%”

Erling Haaland resta l’obiettivo principale, ma se non dovesse essere raggiungibile il nuovo bomber è già stato deciso: “Arriva al 70%”

Se sei una big e devi trovare un attaccante per il prossimo anno, il nome giusto non può non essere Erling Haaland. Il bomber norvegese fa gola a tantissimi dei top club europei: dal Real Madrid al Psg, dalla Juventus al Bayern Monaco. Soltanto uno però potrà riuscire a convincere il Borussia Dortmund e il suo agente Mino Raiola, mettendo a segno quello che si prospetta come uno dei principali colpi della prossima estate.

Per le altre ci sarà da trovare valide alternative e c’è chi si è portato già avanti. Secondo quanto riferisce ‘sport1.de’, ad esempio, il Bayern Monaco ha già scelto l’eventuale alternativa di Haaland. Si tratta di Timo Werner, attaccante del Chelsea, destinato a non vedere spesso il campo dopo l’arrivo di Lukaku. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, niente Haaland: il Bayern Monaco punta Werner

Come si legge sul portale dell’emittente tedesca Timo Werner ha il 70% di possibilità di vestire la maglia del Bayern Monaco nella prossima estate. Possibilità che sono legate al mancato arrivo di Haaland e all’addio di Robert Lewandowski. L’attaccante tedesco arrivando in Baviera ritroverebbe Nagelsmann, il tecnico che lo ha lanciato sui grandi palcoscenici al Lipsia.