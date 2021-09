La Juventus è avvisata: pronta la clausola da 80 milioni di euro

Juventus alla ricerca di un nuovo bomber dopo l’addio di Cristiano Ronaldo: spunta la clausola monstre. Tutti i dettagli

“Haaland? Oggi saremmo attrezzati forse in modo diverso per far fronte alla domanda che ti pone un giocatore della sua età, cioè: “che prospettive ho firmando per voi?”. Restiamo alla finestra pronti a cogliere le opportunità. Non vorrei precludere niente a prescindere. Una cosa è certa: qualsiasi investimento andrà nella direzione di un profilo giovane”. A ‘Tuttosport’, il direttore dell’area sportiva della Juventus Federico Cherubini ha anche parlato di Erling Haaland. È la stella norvegese il grande sogno di calciomercato della società bianconera, che nelle prossime sessioni vorrà regalarsi l’erede di Cristiano Ronaldo. Un altro gioiello già accostato è Dusan Vlahovic: in estate la Fiorentina ha resistito agli assalti soprattutto dell’Atletico Madrid, e adesso punta a blindare il centravanti con il rinnovo del contratto. E spunta la clausola rescissoria monstre. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Vlahovic, possibile clausola da 80 milioni: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, la Fiorentina offrirà a Vlahovic un rinnovo fino al 2025 a cifre importantissime, con 5 milioni di euro di ingaggio, e il possibile inserimento di una clausola rescissoria da ben 80 milioni di euro. Il club di Commisso vuole blindare il gioiello serbo e si prepara così ai nuovi assalti che arriveranno per il giocatore. La Juventus è avvisata: la Fiorentina farà di tutto per trattenere il più a lungo possibile Vlahovic.