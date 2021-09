Mikkel Damsgaard si candida a essere uno dei gioielli della Serie A appena cominciata e soprattutto oggetto del desiderio delle big sul mercato

Tutti gli anni in Serie A sbocciano nuovi talenti in squadre di seconda fascia che arrivano a monopolizzare il calciomercato anche in chiave big italiane. È stato così negli ultimi anni per i vari Schick, Iturbe, Chiesa, Bernardeschi, Dybala per tornare ancora più indietro e ovviamente Vlahovic. Tutti giocatori che sono poi approdati nei top club italiani, ad eccezione del serbo della Fiorentina che Inter, Milan e Juve sognavano ma non potevano permettersi. Non solo Vlahovic, però: in casa Sampdoria sanno di avere un’altra gallina dalle uova d’oro dopo Schick. Parliamo di Mikkel Damsgaard, che anche a Euro 2020 ha trascinato la Danimarca a una clamorosa semifinale. Il talentino classe 2000 ha già stregato molti, Ferrero ha messo da tempo le cose in chiaro stabilendo in almeno 30 milioni di euro la cifra per strapparlo a Marassi.

E intanto Juventus, Milan e Inter già lo studiano, i bianconeri hanno anche aperto una sorta di tavolo visto che negli ultimi giorni di mercato hanno ceduto in prestito alla Samp sia Dragusin che Ihattaren. In tanti pensano che si tratti di una sorta di lavoro ai fianchi per strappare una corsia preferenziale l’estate prossima. Anche perché Cherubini è stato chiaro: gli obiettivi saranno giovani e promettenti. Proprio come Damsgaard, che intanto dovrà confermarsi in tutta questa stagione, che per lui sarà per questo la più complicata perché le aspettative sono cresciute. Marotta e Inzaghi intanto avranno la possibilità di osservarlo dal vivo domenica all’ora di pranzo in Sampdoria-Inter. Senza dimenticare la Roma, per cui il tifosissimo Ferrero avrebbe sicuramente un occhio di riguardo.

“Siamo pronti, vogliamo preparare al meglio questa partita. Non so se questo sarà l’anno della mia consacrazione, non si può mai sapere cosa accadrà. Sto lavorando tanto, sto facendo del mio meglio. Voglio migliorare individualmente e anche come squadra, per i tifosi, per noi e per fare sempre meglio”, ha detto oggi Damsgaard a ‘Sky Sport’. E i compagni e i tifosi già lo chiamano ‘Il maghetto’: “Non so perché mi chiamino così, non mi ricordo quando è iniziato. Ma è un soprannome carino, l’ho sentito. Non mi aspettavo un Europeo così da protagonista – continua – è stata un’esperienza folle ma sono felice che sia capitata e orgoglioso di quello che abbiamo raggiunto in estate. Dopo quest’Europeo sono certamente cambiato, ho imparato molto quest’estate. Sono un giocatore diverso e spero di poter dimostrare qui alla Sampdoria quello che ho imparato e di giocare con più costanza, è questo che voglio fare giocando a calcio”.