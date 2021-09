Mendes incassa il no che può spianare la strada alla Juventus

Jorge Mendes sta proponendo il suo assistito, in scadenza di contratto, a diversi club: il nome può spianare la strada alla Juventus

Jorge Mendes è stato l’artefice dell’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ma ora le strade con i bianconeri potrebbero nuovamente incrociarsi. Il procuratore portoghese sta, infatti, proponendo a diversi club la possibilità di acquistare un suo assistito gratis a giugno. Il nome è quello di Ansu Fati, talentino del Barcellona, in scadenza di contratto a fine stagione. Attualmente fermo per infortunio, il nuovo numero 10 blaugrana non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con la società catalana e il suo agente si sta muovendo per proporlo alle grandi d’Europa.

Tra queste c’è anche il Manchester City di Pep Guardiola: l’allenatore spagnolo però, come si legge su ‘elnacional.cat’, avrebbe chiesto al club di non procedere nell’affare per non ostacolare la trattativa per il rinnovo con il Barcellona. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Guardiola dice no ad Ansu Fati

Il no di Guardiola a Mendes ha fatto, ovviamente, piacere a Barcellona con il presidente Laporta che spera di riuscire a convincere il 18enne e il suo entourage ad accettare una nuova offerta con ingaggio contenuto. Di certo è un avversario in meno per la Juventus, altro club che segue la vicenda con attenzione: giovane, forte ed un possibile affare economico, Ansu Fati ha tutte le caratteristiche giuste per essere uno dei prossimi colpi bianconeri.