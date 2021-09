La Commissione Disciplinare ha deciso di far rigiocare Nizza-Marsiglia. Punti di penalizzazione per i rossoneri

Tutti gli appassionati di calcio francese e non solo avranno bene in mente le scene finali di Nizza-Marsiglia. Il match, dello scorso 22 agosto all’Allians Riviera, è stato interrotta a 15 minuti dalla fine per un’invasione di campo. Le due squadre, rientrate negli spogliatoi, non sono più tornati a giocare. Il tanto atteso verdetto della Commissione Disciplinare della Ligue 1 su ciò che è successo, è arrivato in serata: come scrive ‘NiceMatin’, Nizza-Marsiglia dovrà essere rigiocata in campo neutro in campo neutro.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Al Nizza una penalità di due punti, di cui uno con sospensione della pena, più tre partite a porte chiuse compresa quella contro l’OM. Squalifica per due turni per Alvaro Gonzalez e una giornata per Payet. Stop fino al 30 giugno 2022, invece, il preparatore atletico dell’OM, Pablo Fernandez.