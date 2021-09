“Ostaggi di Dybala, è una barzelletta” | Juventus sotto attacco

Slitta ancora il rinnovo di Dybala: duro attacco alla dirigenza bianconera

Tiene sempre banco in casa Juventus la situazione relativa al rinnovo di Paulo Dybala. Continuano gli appuntamenti e i contatti con il suo agente, Jorge Antun, ma l’accordo ancora non arriva. Il portale ‘paolobargiggia.it’ analizza così la situazione: “Sembra ormai diventata una barzelletta la dirigenza bianconera: tra una programmazione dilettantistica e un mercato non all’altezza, ora non riesce nemmeno a farsi rispettare da Dybala“. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Duro attacco alla dirigenza: “I tifosi sono sempre stati abituati ad una società forte, in grado di farsi rispettare. Ora sembra che un Dybala qualsiasi – massimo rispetto per la Joya, ma non è Ronaldo né Platini – possa tenere sotto scacco la società più titolata d’Italia. Siamo alle comiche”.