CMIT TV | Biasin e Maddaloni: “Conte-Arsenal, ecco la verità”

In questi giorni si continua a parlare anche del futuro di Antonio Conte, accostato all’Arsenal: ecco la volontà dell’ex Inter

Antonio Conte è forse l’allenatore più importante attualmente senza panchina, insieme a Zinedine Zidane. L’ex allenatore dell’Inter è pronto a debuttare per la sua avventura televisiva nella squadra di ‘Sky Sport’ per commentare la Champions League, ma ovviamente il pensiero è sempre rivolto anche alla panchina. Si sono fatte sempre più insistenti le voci di un accostamento all’Arsenal, partito malissimo con Arteta in questa stagione. L’ex manager del Chelsea sarebbe forse l’ideale per i Gunners, ma al momento la pista non sembra così calda.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> “E’ la cosa importante”: Lautaro Martinez, l’agente ha una priorità

Biasin e Maddaloni a CMIT TV: “Conte non andrà all’Arsenal, vuole stare fermo un anno”

In diretta su CMIT TV è intervenuto Fabrizio Biasin, che ha detto la sua sul futuro di Antonio Conte: “Non penso che salga su una barca già salpata come l’Arsenal, anche perché è abbastanza furbo per capire che questa squadra ha troppi problemi per prenderla in questo momento. Al massimo ci si può ragionare per la prossima stagione ma non penso che ci salirà”. Dello stesso avviso anche Massimiliano Maddaloni, anche lui intervenuto a CMIT TV: “Sono convinto anche io che Conte non vada all’Arsenal, sta dicendo a tutti di voler avere un anno di stop per ripartire con un progetto importante l’anno prossimo e ora l’Arsenal non lo è”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Biasin ha poi confermato anche il rinnovo di Lautaro: “Vuole continuare all’Inter e l’Inter vuole continuare con lui, il contratto è già pronto sui 5,8 milioni più bonus fino al 2025, tutto credo che possa essere formalizzato la settimana prossima o quella successiva. Tempo fa mi ha detto che sarebbe rimasto anche se fosse andato via Conte, ma in mezzo a tanti giocatori che non mantengono la parola lui sembra uno di quelli che invece la mantiene. Lautaro all’Arsenal? Tutti i giocatori sono interessati al loro portafoglio, ma l’Arsenal ha sbagliato tutto sul mercato e ora è il meno appetito dai giocatori importanti. All’Inter sta bene, ha appena vinto lo scudetto e può avere mille motivi per crescere. Poi ovviamente non è detto che resti fino al 2025, magari lo vendono tra un anno a 100 milioni, non è da escludere niente. Ma così sono tutti tutelati”.