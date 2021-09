Spalletti trema ancora: un altro big a rischio per Napoli-Juventus

In vista di Napoli-Juventus di sabato, ancora molti dubbi di formazione per Spalletti che rischia di perdere un altro big.

Si avvicina il big match di sabato Napoli-Juventus. A caccia di risposte importanti sia Spalletti, dopo le prime due vittorie, che Allegri, che invece è partito con un solo punto in due gare. Per entrambi, problemi di formazione in vista, con il tecnico partenopeo in particolare che, non bastassero le assenze di Meret, Demme e Mertens e già alle prese con i dubbi su Ospina e Osimhen, rischia di perdere un altro big.

Napoli-Juventus, Zielinski in forte dubbio: le ultime

Ancora incerte le condizioni, infatti, di Zielinski, fuori dal match contro il Venezia quando uscì per un problema muscolare. Infortunio che non si è ancora riassorbito, il polacco ha raggiunto la sua nazionale saltando i primi due match di questa finestra per le qualificazioni ai Mondiali e che sarà fuori anche dal match contro l’Inghilterra. Paulo Sousa non intende rischiarlo per non aggravare la situazione, a questo punto il giocatore è a forte rischio anche per la sfida del ‘Maradona’ di sabato alle ore 18. Tra due giorni, in ogni caso, rientrerà a Napoli, sarà tra i primi nazionali a farlo e se ne saprà di più.