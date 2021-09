Napoli-Juventus, arriva il verdetto sul ricorso di Osimhen

In vista di Napoli-Juventus, oggi è in arrivo il verdetto ufficiale sul ricorso per Osimhen dopo le due giornate di squalifica

Gioranata importante per Victor Osimhen. Impegnato stasera nel match di qualificazione al Mondiale 2022 tra Nigeria e Capo Verde, l’attaccante del Napoli riceverà il giudizio definitivo sul ricorso avverso alle due partite di squalifica dopo l’espulsione nel match contro il Venezia. L’obiettivo dei campani è dimezzare la pena facendolo quindi giocare sabato sera contro la Juventus.

Alle 16 odierne, riporta il ‘Corriere dello Sport’, in call conference, in Corte Federale d’Appello andrà in scena la discussione del ricorso presentato dal Napoli. Il dossier presentato da De Laurentiis contiene ventidue pagine confezionate dall’avvocato Grassani. Nel tardo pomeriggio è quindi atteso il verdetto.