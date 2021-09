Allegri sorride a metà: assenza eccellente in Napoli-Juventus!

In vista di Napoli-Juventus di sabato, Allegri prevede l’assenza di Bentancur nonostante sia rientrato l’allarme dopo l’infortunio in Nazionale

Niente Napoli-Juventus per Rodrigo Bentancur. Ieri i tifosi bianconeri erano in allarme per l’infortunio rimediato in Nazionale, ma secondo il ‘Corriere dello Sport’ il problema sarebbe già rientrato. Tuttavia, considerando anche il lungo viaggio che lo attende dopo l’impegno con l’Uruguay, in via precauzionale, Allegri avrebbe deciso di escluderlo dal big match di Serie A.

La speranza è di avere Bentancur a completa disposizione per l’esordio in Champions League del 14 settembre in casa del Malmo. Classe 1997, nelle prime due uscite stagionali della Juventus, il centrocampista ha giocato da titolare realizzando anche un assist nel primo match contro l’Udinese.