Allegri nei guai: nuovo KO in Nazionale. C’è un problema per il Napoli

Allegri potrebbe perdere Rodrigo Bentancur per la trasferta di sabato in campionato contro il Napoli. Nuovo infortunio in Nazionale per il centrocampista uruguaiano

Nuova tegola per Massimiliano Allegri in vista del prossimo tour de force tra campionato e Champions League della Juventus, che inizierà sabato pomeriggio con la delicata trasferta sul campo del Napoli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Oltre al rientro tardivo dei sudamericani impegnati in Nazionale, il tecnico bianconero incrocia le dita per le condizioni di Rodrigo Bentancur. Il centrocampista numero 30 ha subito un nuovo infortunio con l’Uruguay durante il match giocato questa notte con la Bolivia e valido per le Qualificazioni al prossimo Mondiale. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus in ansia per Bentancur: nuovo infortunio con l’Uruguay

Bentancur aveva rimediato un problema muscolare già nella precedente gara con il Perù, allarme poi rientrato con il Ct della Celeste Tabarez che lo sia schierato titolare nell’ultima sfida casalinga con la Bolivia. L’ex Boca Juniors ha dovuto abbandonare il campo ad inizio ripresa dopo uno scontro di gioco e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Lo staff medico della Juventus e Allegri sono in attesa di notizie dall’Uruguay, in previsione ovviamente del big match del ‘Maradona’ contro il Napoli. Bentancur è a rischio per il prossimo impegno dell’Uruguay con l’Ecuador, con il tecnico della ‘Vecchia Signora’ che spera ovviamente che non si tratti di nulla di grave in vista del ritorno a Torino.

In caso di assenza di Bentancur contro il Napoli, Allegri potrebbe puntare su Locatelli e Rabiot in mediana con Danilo adattato nuovamente nella posizione di mediano davanti la difesa. Coperta corta in mezzo al campo per il mister toscano, considerando anche l’assenza del lungodegente Arthur.