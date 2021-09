Marotta in agguato: assalto Inter senza la firma sul rinnovo

L’Inter e Marotta sempre vigili sulle occasioni che può offrire il mercato. Nella lista dei nerazzurri figura anche Matthias Ginter

C'è anche Matthias Ginter nei radar di Beppe Marotta alla voce 'parametri zero'. Dopo l'arrivo di Calhanoglu l'ultima estate per sostituire Eriksen, l'Inter mette nel mirino altri giocatori in scadenza del panorama internazionale.

L'attenzione in questo caso si concentrerebbe sul difensore del Borussia Moenchengladbach, il cui contratto terminerà nel giugno 2022 con il sodalizio di Bundesliga.

Calciomercato Inter, assist Ginter: colpo a parametro zero

Al momento tutto resterebbe in sospeso, con il giocatore che non ha ricevuto nessuna chiamata da parte della società per discutere del rinnovo. E’ lo stesso Ginter ad ammetterlo come riporta quest’oggi ‘Bild Sport’ in Germania: “Adesso non sono la persona giusta per parlare di queste cose. Non ho ancora sentito nessuno. Ma presumo che ci saranno dei contatti nelle prossime settimane”, sottolineato il 27enne difensore.

Ginter già due stagioni addietro fu nel mirino di Marotta e Ausilio, prima del rinnovo con il Borussia appunto fino al 2022. Il nazionale tedesco piace alla dirigenza di Viale della Liberazione per la sua duttilità, visto che può essere impiegato anche a centrocampo. Perno della squadra di Moenchengladbach, nella scorsa stagione ha totalizzato 46 presenze in tutte le competizioni con due reti all’attivo.