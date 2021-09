Da Insigne al Derby d’Italia con la Juve: Marotta li prende gratis

L’Inter guarda con attenzione ai parametri zero per la prossima estate: non c’è solo Onana nella lista di Marotta e Ausilio

Non solo Onana nei radar della coppia Marotta-Ausilio. L'Inter si avvicina al portiere camerunense, in rottura con l'Ajax e che non rinnoverà il contratto in scadenza con i 'Lancieri' il prossimo 30 giugno.

Onana andrebbe ad affiancare Handanovic per una stagione, prima di un possibile divorzio nel 2023 con l'attuale capitano della squadra di Inzaghi. L'Inter però potrebbe non fermarsi all'estremo difensore classe '96 nella lunga lista di parametri zero per l'estate 2022.

Inter, la lista dei parametri zero: sfida alla Juve per Tolisso

Sottolineato in rosso c’è ovviamente il nome di Lorenzo Insigne, lontano dal prolungamento con il Napoli dell’accordo in scadenza tra meno di un anno. Marotta ha sondato il terreno già nelle scorse settimane, posticipando un possibile assalto ai prossimi mesi dopo l’ingaggio dalla Lazio di Correa. L’Inter sarebbe tra le squadre in prima fila in caso di fumata nera definitiva tra il nazionale campione d’Europa e il Napoli, con la dirigenza interista che fiuta la ghiotta occasione.

Inoltre, il sodalizio meneghino potrebbe attingere dai parametri zero anche per rinforzare centrocampo e difesa. In mediana a stuzzicare Ausilio è soprattutto Tolisso, in scadenza con il Bayern Monaco e per il quale potrebbe profilarsi un Derby d’Italia sul mercato con la rivale Juventus. Per il reparto difensivo, infine, fari puntati su Matthias Ginter in forza al Borussia Monchengladbach: già in orbita Inter in passato, l’eclettico difensore tedesco (può essere impiegato anche a centrocampo) verrebbe monitorato con attenzione dagli uomini mercato nerazzurri.