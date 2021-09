Laporta e il ritorno di Messi | L’annuncio del presidente

Le parole del presidente del Barcellona Laporta riguardo il possibile ritorno di Messi, dopo l’addio a parametro zero

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ai microfoni di ‘Esport 3‘ ha rilasciato alcune dichiarazioni su Lionel Messi: “Ci dispiace per quanto accaduto con Messi e siamo delusi ancora oggi. Ma siamo stati portati a firmare il nuovo accordo con la Liga. Vederlo con una maglia diversa è stato strano, non è piacevole sapere che gioca per dei rivali. Penso che per ognuno di noi resterà sempre del Barcellona”.

Laporta ha poi parlato del possibile ritorno di Messi: “Quanto avvenuto non è la fine che ci auguravamo per noi e il Barça, vedremo. Non escludiamo nessuna possibilità”. Infine, chiude sul mercato: “Potremo fare un mercato importante l’anno prossimo“.