Kessie, finalmente una gioia: Pioli e il Milan esultano

Sorride il Milan di Stefano Pioli che ritrova Franck Kessie pronto a dare una mano sin da subito ai compagni in campo. Le ultime sugli infortunati

Stefano Pioli riabbraccia Franck Kessie. Un rientro in gruppo annunciato da giorni che ora è ufficiale: il calciatore ivoriano, che ha saltato le prime due partite di campionato per via di uno stiramento al flessore, come appreso dalla redazione, è tornato a lavorare con il resto della squadra.

Il calciatore, protagonista in questi giorni per via delle difficoltà legate al rinnovo, regala dunque una gioia a Pioli e ai suoi tifosi. L’ex Atalanta sarà a disposizione per le tre importanti partite, che il Milan sarà chiamato ad affrontare da domenica. A San Siro arriverà la Lazio, poi i rossoneri giocheranno contro Liverpool e Juventus, in trasferta. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Partite a cui prenderà parte anche Zlatan Ibrahimovic, tornato già la settimana scorsa, che si è allenato regolarmente in gruppo al pari di Samu Castillejo, che non è partito per la Russia.

Out resta dunque il solo Olivier Giroud, che avrà bisogno di un tampone negativo per dare una mano alla squadra. C’è attesa, infine, per capire le reali condizioni di Krunic, che ha accusato nuovamente un problema al polpaccio