Juventus e Milan informate, accordo lampo e firma a gennaio

Un obiettivo di calciomercato di Juventus e Milan si allontana forse definitivamente: c’è l’intesa per il trasferimento a gennaio.

E’ il momento per le grandi del campionato, a mercato concluso, di concentrarsi sul campo e sui primi tour de force stagionali. Ma, di contro, le dirigenze pianificano già le mosse per il mercato di gennaio e anche per le sessioni successive. Discorso certamente valido per la Juventus, che ha concluso la sessione estiva senza acuti, ma anche per il Milan, che nonostante gli 11 acquisti effettuati vuole proseguire nell’ottica di rafforzamento. Le rotte di bianconeri e rossoneri possono, nel prossimo futuro, entrare in collisione. Ma per entrambe, si sta per concretizzare una beffa su un obiettivo a lungo inseguito.

Juventus e Milan, niente da fare per Ceballos: vuole il ritorno al Betis

Si tratta di Dani Ceballos, talentuoso centrocampista spagnolo tornato al Real Madrid dopo due stagioni non positive all’Arsenal. Stando a quanto riportato da ‘Defensa Central’, il giocatore vuole tornare al Betis, il club nel quale è cresciuto. A gennaio, il Real potrebbe cederlo in prestito agli andalusi, con un obbligo di riscatto fissato poi a 25 milioni di euro. Una cifra che garantirebbe ai ‘Blancos’ un utile tra i 5 e i 10 milioni di euro in cassa.