Alla vigilia della sfida contro la Lituania, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa toccando diversi punti. Inevitabile una considerazione su Immobile

Domani sera l’Italia di Roberto Mancini sarà impegnata al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la sfida di qualificazione mondiale contro la Lituania. L’imperativo è vincere per gli azzurri dopo i due pareggi di fila collezionati nei giorni scorsi. A fare come al solito il punto della situazione ci ha pensato lo stesso ct in conferenza stampa: “Sensi sta bene, ha avuto un problema a inizio settimana e l’avevamo messo un po’ in disparte e ora invece sta bene. Bernardeschi? Può essere giochi, è un giocatore fresco. Tornando alle ultime prestazioni, io non mi preoccupo molto. I ragazzi psicologicamente devono stare benissimo, hanno vinto l’Europeo e devono giocare tranquilli. Purtroppo la palla non entra a volte, e noi in Italia andiamo a cercare un colpevole di tutto. Ma noi dobbiamo isolarci un po’ da questo e fare certe cose un po’ meglio e la squadra deve continuare a fare ciò che fa e Immobile uguale. Il gol arriverà”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

QUALIFICAZIONE – “Noi abbiamo tre partite, se le vinciamo tutte e tre siamo qualificati. La gara di domani non sarà semplice, loro sono fisici e si metteranno dietro. Starà a noi sbloccarla e poi gestirla al meglio. Abbiamo tante soluzioni, dobbiamo solo valutare la stanchezza dei giocatori perché ci servono giocatori freschi”.

IMMOBILE – “Mi sembra di essere tornati a Mario Balotelli. Io non ho alcun problema con Ciro, abbiamo vinto l’Europeo e lui era sempre titolare. Non vedo un grande problema. Ha sempre fatto gol, magari al Mondiale fa 8 gol e vinciamo”.