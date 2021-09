Sarri alla prova del (falso) nove | Sprint per il vice Immobile

Maurizio Sarri prova il falso nueve. In attesa del rientro dei nazionali, il mister studia Felipe Anderson e Pedro, come alternative a Immobile

La prova del (falso) nueve. In casa Lazio è tempo di test ed esperimenti. La sosta del campionato serve anche a questo. Maurizio Sarri aspetta il rientro dei nazionali e studia da vicino Toma Basic e Mattia Zaccagni, gli ultimi arrivi in ordine di tempo del mercato, ma anche nuove soluzione tattiche. Pedro o Felipe Anderson come alternative ad Immobile. Il vice-Ciro è Muriqi, soprattutto dopo l’approdo di Caicedo al Genoa, ma lo spagnolo e il brasiliano sono più di due idee di inizio settembre.

In principio, ai tempi del Napoli, fu Dries Mertens il primo falso nueve agli ordini di Sarri, complice l’infortunio di Gonzalo Higuain. Poi, al Chelsea, fu Eden Hazard a muoversi al centro dell’attacco. Insomma, per il tecnico toscano non sarebbe una novità e l’opportunità di vedere all’opera Pedro o Felipe Anderson in un ruolo diverso dal solito stuzzica gli stessi protagonisti.