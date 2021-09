Italia sotto “shock”: tutti contro il Ct Roberto Mancini!

Tifosi sui social si schierano contro la scelta di Roberto Mancini, di lasciare in panchina Federico Chiesa. Il Ct, per il match contro la Svizzera, ha deciso di puntare di Berardi

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Partita fondamentale per l’Italia di Roberto Mancini, che stasera affronta la Svizzera, per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Servono i tre punti ma per l’occasione il Ct degli azzurri ha deciso di lasciare in panchina, forse il migliore dell’ultima partita, Federico Chiesa. Una scelta per nulla condivisa dai tifosi, che si sono scagliati contro Mancini, che gli ha preferito Berardi.

L’undici di ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. CT Mancini

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Svizzera-Italia | SEGUI il MATCH – LIVE

Ecco alcuni tweets:

Berardi al posto di Chiesa

First reaction:shock — Mer (@iburiedthedevil) September 5, 2021

Locatelli al posto di Verratti

Berardi al posto di Chiesa OK#SvizzeraItalia https://t.co/RLCKfLQu1J pic.twitter.com/g0K8PfFqaI — Beautiful Trauma (@DreamTeamCB) September 5, 2021

cioè berardi e immobile in campo e chiesa in panchina? calabria pure? ma seriamente? https://t.co/j8Cq71UiFb — marti🇮🇹 (@goldenvswift) September 5, 2021

Che significa che stasera chiesa non gioca . — A ( LORENZO INSIGNE ) (@blvdning) September 5, 2021