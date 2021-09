Calciomercato.it seguirà in tempo reale Svizzera-Italia, gara valida per il Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali

Vincere per evitare brutte sorprese. L’Italia affronta questa sera la Svizzera nella quinta giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Dopo il pareggio casalingo contro la Bulgaria, Roberto Mancini chiede una reazione immediata agli Azzurri. Attualmente primi in classifica con quattro punti di vantaggio sugli elvetici, i campioni d’Europa hanno tuttavia due gare in più rispetto agli avversari odierni. Ecco perché conquistare i tre punti vorrebbe dire mettere la strada in discesa in vista del Qatar. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Svizzera-Italia

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. CT Mancini

SVIZZERA (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Aebischer, Frei, Sow; Zuber, Steffen; Seferovic. CT Yakin

CLASSIFICA GRUPPO C: Italia 10; Svizzera 6; Irlanda del Nord 4; Bulgaria 2; Lituania 0