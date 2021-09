Furia Italia, verdetto spietato: ne ‘cacciano’ tre

Tanti errori da parte di alcuni azzurri durante la partita tra Svizzera e Italia: ecco quelli finiti nel mirino delle critiche

E’ in corso il primo tempo tra Svizzera e Italia a Basilea. Ha fatto discutere la formazione presentata da Roberto Mancini, che ha escluso Federico Chiesa dall’undici titolare. Al suo posto, Domenico Berardi. Quest’ultimo e altri azzurri come Ciro Immobile e Leonardo Bonucci sono stati particolarmente bersagliati sui social dai tifosi azzurri. La prestazione dell’Italia ha lasciato un po’ a desiderare nella fase di conclusione verso la porta svizzera. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Svizzera-Italia, critiche per diversi azzurri

Arrivati parecchi tweet per la prestazione di Berardi, Immobile e Bonucci. I primi due hanno sbagliato diversi gol davanti a Sommer, molto bravo a ipnotizzare soprattutto l’attaccante del Sassuolo lanciato a rete. Poco preciso nei lanci anche il difensore della Juve. Ecco alcuni tweet.

Ogni passaggio di #bonucci più lungo di 6 metri ha il 99,9% di possibilità di essere sbagliato #SvizzeraItalia — Fiorenzo Grossi (@Babanein) September 5, 2021

Prima Immobile poi Berardi questi siamo — Grande Inter 19🇮🇹🖤💙 (@mferro60) September 5, 2021