Mancini perde un azzurro: lascia il ritiro per infortunio!

Mancini perde un azzurro in vista delle prossime due gara di qualificazione Mondiale: Gianluca Mancini lascia il ritiro e torna a Roma

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Arriva un’altra defezione per Roberto Mancini in vista dei prossimi due impegni di qualificazione ai Mondiali in Qatar, domani sera contro la Svizzera e martedì contro la Lituania. Il commissario tecnico azzurro dovrà fare a meno di Gianluca Mancini: il difensore della Roma lascia il ritiro di Coverciano e rientra nel proprio club di appartenenza. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Da sogno a realtà, Ribery può restare in Serie A: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Gazzetta.it’, Mancini ha accusato un’infiammazione al piede e tornerà a Trigoria in via precauzionale. Le sue condizioni non sembrano comunque preoccupare: non dovrebbe essere nulla di grave per l’ex Atalanta, che nei prossimi giorni svolgerà fisioterapia e osserverà qualche giorno di riposo.