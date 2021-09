Vidal in ‘guerra’ sui social: “Chi lo conosce questo pagliaccio”

Scintille social dopo la sfida di qualificazione ai Mondiali tra Cile e Brasile, è ‘guerra’ tra Vidal e Richarlison

Pausa per nazionali non vuole solo dire partite europee. Anche nel resto del mondo si gioca per ottenere il pass per la qualificazione mondiale. E in Sudamerica le gare sono sempre avvincenti e cariche di tensione. Non ne è stata da meno la sfida di questa notte a Santiago tra Cile e Brasile. Le due compagini si erano recentemente affrontate in Copa America nei quarti di finale, con la vittoria brasiliana per 1-0.

E in quel caso non erano mancate le polemiche, con Arturo Vidal che aveva messo in discussione l’arbitraggio della gara, lanciando un messaggio attraverso una storia Instagram: “Ci vediamo in Cile, però senza aiuti”. Storia ripresa da Richarlison, che al termine della partita di ieri, vinta dai verdeoro per 1-0, ha postato sullo stesso social una storia in cui riprendeva le parole di Vidal, affiancate dalla fotografia di un’esultante nazionale brasiliana. La risposta non si è fatta attendere: il giocatore dell’Inter ha pubblicato una foto dell’attaccante brasiliano coprendo il volto dell’avversario con l’emoticon del pagliaccio e scrivendo “Chi lo conosce questo pagliaccio…”.