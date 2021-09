Che bordate a Ronaldo: “È scappato sul jet! La Juve merita rispetto”

Continuano le polemiche dopo l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, spuntano le parole di Brio e Tacchinardi sul campione del Manchester United

“La Juve merita più rispetto. Non mi aspettavo che CR7 snobbasse così il club bianconero, non è bello da parte sua”. Commentando il tiepido saluto di Cristiano Ronaldo alla Juventus, Sergio Brio ha rilasciato alcune dichiarazioni significative. L’ex stopper, ai microfoni di ‘Tuttosport’, ha così bacchettato il campione del Manchester United: “Per carità, Cristiano resta un grandissimo giocatore e professionista, però l’addio poteva avvenire in un altro modo e con altre parole”.

Al quotidiano ha parlato anche l’ex centrocampista Alessio Tacchinardi: “Avrebbe dovuto fare un’uscita diversa, non andarsene via con il suo aereo privato mentre Allegri parlava alla vigilia della sfida contro l’Empoli. Mi sarei aspettato una conferenza stampa per salutare i tifosi: il popolo bianconero lo ha osannato, si meritava un saluto diverso. Ha messo in seria difficoltà la Juventus e la sua strategia sul mercato andandosene a pochi giorni dalla chiusura”.