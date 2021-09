Il Lille fissa il prezzo per Sven Botman. Il difensore che tanto piace anche in Italia – è stato accostato a Milan, Inter e Atalanta – ha una valutazione di ben 40 milioni

Sven Botman è stato uno dei protagonisti della cavalcata del Lille. Le prestazioni del centrale olandese non sono chiaramente passate inosservate: il giocatore classe 2000 è così finito nel mirino di diversi club, molti dei quali italiani. Il calciatore è stato accostato a Inter, Milan e soprattutto Atalanta.

Botman è stato un’idea per il dopo Romero ma negli ultimi giorni sarebbe potuto sbarcare in Inghilterra. Il calciatore è stato ad un passo dall’approdo ai Wolves ma alla fine è mancato l’accordo definitivo. Troppo alte le richieste del Lille, che per l’olandese – secondo ‘The Athletic’ – avrebbe chiesto ben 40 milioni di euro. Gli inglesi, invece, non sarebbero andati oltre i 30. Le squadre italiane, dunque, sono avvisate: chi vorrà Botman dovrà sborsare una cifra davvero importante.