La foto in bianco e nero che spegne le speranze della Juventus

La foto in bianco e nero lascia pochi dubbi: la Juventus deve rinunciare, almeno per questo anno, alla speranza di accontentare Allegri

Non è arrivato nella finestra estiva di mercato, non lo farà neanche a gennaio. La Juventus deve archiviare definitivamente, almeno questa stagione, la prospettiva di riavere Miralem Pjanic. Il bosniaco, che Allegri avrebbe riaccolto volentieri a Torino, ha pubblicato una foto che lascia pochi dubbi sulla sua prossima destinazione. In una storia Instagram, l’attuale centrocampista del Barcellona si è immortalato in un aereo pronto a partire. Sorridente e con il pollice alzato, Pjanic è pronto ad iniziare una nuova avventura. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, c’è il ritorno | Comunicato UFFICIALE

Calciomercato Juventus, Pjanic in viaggio verso la Turchia

Come raccontato da Calciomercato.it, tra il bosniaco e il Besiktas l’accordo è in dirittura d’arrivo e la partenza del calciatore potrebbe preludere alla definitiva fumata bianca. L’ex Roma dovrebbe sbarcare in Turchia con la formula del prestito annuale, mettendo quindi fine alla sua deludente esperienza spagnola e potendo continuare a gustare con i bianconeri di Istanbul il fascino della Champions.