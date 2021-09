Paolo De Ceglie torna alla Juventus in qualità di collaboratore del settore giovanile: il comunicato ufficiale bianconero

Novità in casa Juventus, con un suggestivo ritorno. Si tratta dell’ex difensore bianconero Paolo De Ceglie, che ha abbandonato di recente il calcio giocato e ora assume ufficialmente l’incarico di collaboratore del settore giovanile. Si occuperà, in particolare, della gestione dell’attività di base e del progetto Academy. Di seguito il comunicato della ‘Vecchia Signora’: “Un gradito ritorno nella famiglia Juventus: quello di Paolo De Ceglie, che entra a far parte dello staff bianconero in qualità di collaboratore dell’attività di base e del progetto Academy”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, tandem da sogno | Pressing su Raiola

Si legge, poi, nell’annuncio: “Paolo ritrova un ambiente che conosce molto bene, quelle delle nostre giovanili: è, infatti, cresciuto nella Juventus da ragazzo, esordendo poi con la Prima Squadra nel 2006. In bianconero, Paolo ha vinto tanto: oltre agli allori con la Primavera (Campionato Supercoppa, Coppa Italia e Torneo di Viareggio), nel suo palmarés ci sono tre Scudetti, tre Supercoppe Italiane e una Coppa Italia. E adesso metterà la sua esperienza al servizio della galassia Juventus Youth. Buon lavoro Paolo, e bentornato!”.