Champions batte Serie A, salta il colpo a zero

Lazio, oltre al Flamengo c’è un altro ostacolo nella corsa a David Luiz: il difensore brasiliano piace al Benfica

Il mercato non finisce mai. Chiusa la sessione estiva, molti club vigilano con attenzione il mercato degli svincolati. Tanti sono i giocatori senza contratto e che risultano essere appetibili alle formazioni di Serie A che ancora vedono le proprie rose incomplete. Tra queste c’è la Lazio, che ragiona e riflette su un possibile innesto in difesa. I nomi seguiti sono tanti, ma il preferito sembra essere David Luiz. Il brasiliano, svincolato dopo la fine della sua avventura all’Arsenal, è un giocatore molto gradito da Sarri, che ha avuto modo di allenarlo al Chelsea e il tecnico toscano avrebbe già dato il suo benestare all’acquisto.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Lotito scatenato: dal difensore svincolato a Correa | E che stoccata a Inzaghi

La concorrenza però non manca. Il difensore piace infatti al Flamengo, ma sarebbe spuntata un’altra concorrente. Come riferisce ‘A Bola’, anche il Benfica è interessato al giocatore. Per David Luiz sarebbe un ritorno, visto che il club di Lisbona è quello che lo ha lanciato nel calcio europeo. Il fascino del ritorno e l’ipotesi di giocare in Champions League potrebbero allettare e non poco il brasiliano, che ha sempre sottolineato come un giorno avrebbe gradito tornare nella capitale portoghese per vestire nuovamente la maglia delle ‘Aquile’.