Il Real Madrid ha un piano per la prossima estate: oltre a Mbappe, Florentino Perez punta anche Haaland nei desideri sempre della Juventus

Niente da fare per il Real Madrid nell’ultimo mercato estivo. I ‘Blancos’ hanno a lungo inseguito Kylian Mbappe, senza riuscire però a strapparlo al Paris Saint-Germain malgrado un’offerta vicina ai 200 milioni di euro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Due di picche a Florentino Perez da parte del PSG, con il patron del Real che avrà però l’opportunità tra un anno di portare il fuoriclasse francese a Madrid a parametro zero, vista la volontà del giocatore di non rinnovare con il sodalizio parigino e legarsi alla squadra merengue.

Juventus, Haaland lontano: parte l’assalto del Real Madrid

Florentino ha però un altro sogno nel cassetto per il suo Real Madrid. Oltre a Mbappe, infatti, il numero uno dei madrileni vorrebbe portare anche Erling Haaland alla corte di Ancelotti e comporre un tandem spaziale con il francese per dominare nel prossimo decennio come riporta il quotidiano ‘Marca’. Sistemato l’accordo con Mbappe, che in Spagna potrebbe percepire un ingaggio di oltre 30 milioni di euro, Florentino Perez e la dirigenza del Real daranno l’assalto ad Haaland, cercando di strappare il bomber norvegese ad una nutrita concorrenza che comprende anche la Juventus.

Il bomber del Borussia Dortmund ha una clausola rescissoria da 75 milioni per l’estate 2022 e gli spagnoli presto dovrebbero iniziare il pressing con l’agente Raiola per convincerlo della destinazione Real, soffiandolo così alle altre big d’Europa.