Il mercato dell’Inter, nonostante le premesse difficili, è stato molto positivo: ora i dirigenti nerazzurri lavorano al futuro

Poteva essere un mercato disastroso quello dei nerazzurri, che nel giro di pochi mesi hanno salutato tre dei maggiori protagonisti dello scudetto: Antonio Conte, Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. E, invece, Marotta e Ausilio sono riusciti ad invertire il trend e a tirare fuori il meglio da questa situazione. La prima scelta, la più importante, è stata quella di affidare la panchina a Simone Inzaghi e, poi, è arrivato tutto il resto. Le prime due di campionato hanno dato subito dei segnali incoraggianti, riscontri positivi al lavoro svolto, ed ora la dirigenza dell’Inter lavora già al futuro: due i colpi previsti per rinforzare la rosa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Secondo quanto rivelato da 'Tuttosport', Marotta e Ausilio starebbero ragionando su diversi colpi per rinnovare la rosa nerazzurra: un portiere che raccolga l'eredità di Samir Handanovic e un attaccante che possa poi sostituire Edin Dzeko.

Calciomercato Inter, due colpi per Inzaghi | Onana e Raspadori per il futuro

Due profili che, nella mente della dirigenza meneghina, avrebbero già nomi ben definiti: Andre Onana per la porta e Giacomo Raspadori per l’attacco. Questi saranno i rinforzi su cui lavorerà l’Inter già nei prossimi mesi. Il portiere camerunese non ha accettato nessuna destinazione in estate ed è rimasto all’Ajax: la sua volontà potrebbe essere propria quella di raggiungere il club meneghino. Discorso differente per Raspadori, chiamato a ripetersi quest’anno dopo l’ottimo campionato della scorsa stagione. Sul classe 2000 c’è anche la concorrenza della Juventus, ma l’agente del giocatore – Tullio Tinti – è lo stesso di Simone Inzaghi e ha ottimi rapporti con i nerazzurri. Raspadori, poi, non è l’unico nome per l’attacco: l’Inter continua a monitorare la situazione di Lorenzo Insigne.