Le ultime di calciomercato hanno come protagonista Jerome Boateng. Dopo l’addio a zero al Bayern, il centrale tedesco riparte dalla Ligue 1

Niente Serie A per Jerome Boateng. L’esperto difensore tedesco, svincolatosi dal Bayern Monaco a fine giugno scorso e accostato alle big di Serie A, riparte dalla Ligue 1.

Precisamente dal Lione, come scritto ieri da Calciomercato.it, col quale ha firmato un contratto fino a giugno 2023 da circa 2,5 milioni più bonus.

The Journey Continues.

Lyon Here I Am.

Proud And Happy To Join This Big Club With Its Great Tradition. Let’s Get It On!

NOUS SOMMES L‘OLYMPIQUE LYONNAIS 🦁 @OL pic.twitter.com/f29JzFzmTg

— Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) September 1, 2021