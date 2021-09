Milan, il grande ex è sicuro: “Rossoneri da scudetto”

Il Milan, dopo una ottima campagna acquisti, può puntare allo scudetto secondo il parere di uno storico ex rossonero.

Il Milan chiude il suo calciomercato con la ragguardevole cifra di 11 acquisti, una campagna piuttosto positiva per i rossoneri che incassano anche l’ottimo avvio di campionato e rilanciano le loro ambizioni. Anzi, secondo il grande ex Roberto Donadoni possono puntare allo scudetto. In una intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, il tecnico spiega perché il bersaglio grosso è possibile.

“Non vedo una squadra che possa staccare nettamente le altre, ma il Milan ha il vantaggio della continuità della gestione Pioli – afferma – Si può puntare decisamente allo scudetto. Gli addii di Calhanoglu e Donnarumma sono stati rimpiazzati bene. Non vedo facile la coesistenza tra Giroud e Ibrahimovic, il francese però i gol li ha sempre fatti. Ibra sarà ancora una guida, chi può fare la differenza è Brahim Diaz che può ancora crescere in personalità ed è un giocatore davvero fastidioso per gli avversari. Leao ha un potenziale ancora inespresso, Tonali ha tutto perché sia il suo anno”.