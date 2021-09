Calciomercato Inter, nuovo assalto a Insigne | La strategia

Calciomercato Inter, i nerazzurri non smettono di pensare a Insigne: il capitano del Napoli sempre nel mirino, la situazione.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Ultimo giorno di mercato in cui l’Inter non ha effettuato ulteriori mosse rispetto a quelle già realizzate. I nerazzurri hanno colmato gli addii di Hakimi e Lukaku con una campagna acquisti di spessore, che ha portato in dote Dzeko, Correa, Calhanoglu e Dumfries. Se sarà sufficiente o meno per confermarsi in vetta al campionato, lo dirà il campo, ma l’operato di Marotta può dirsi sicuramente positivo. E il dirigente interista è già al lavoro in vista delle prossime sessioni di mercato, dove potrebbe tornare d’attualità un nome davvero pesante, quello di Lorenzo Insigne.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, caccia alla quarta punta | Spunta l’ex Juventus

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’Inter ci riprova a gennaio per Insigne. E il Napoli…

Per il capitano del Napoli, finora è stato sondato il terreno, senza affondare con decisione il colpo. Ma, secondo il ‘Corriere dello Sport’, qualora il campione d’Europa non trovasse l’accordo con gli azzurri per il rinnovo, a gennaio potrebbe essergli riproposta l’offerta già prospettatagli: un quadriennale da 6 milioni di euro a stagione con un bonus di 7 milioni alla firma e disponibilità a cedere i diritti d’immagine. Il Napoli è chiamato a rispondere e a trovare l’intesa con il suo uomo più rappresentativo, per non rischiare di perderlo a zero.