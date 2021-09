L’Inter ha chiuso una sessione di calciomercato all’insegna della rivoluzione tra campo e panchina. Non va però escluso un altro innesto magari dagli svincolati

È iniziata nel migliore dei modi la stagione dell’Inter di Simone Inzaghi, che ha saputo ben sopperire alle cessioni importanti operate dalla società. I nuovi innesti, con Correa su tutti, si stanno già inserendo al meglio per provare a replicare lo scudetto dello scorso anno, difendendo il titolo di campioni d’Italia. Intanto la forte eredità lasciata da Lukaku è stata raccolta da Dzeko e dallo stesso argentino ex Lazio, con Lautaro Martinez e Sanchez a completare il reparto offensivo che però potrebbe subire altre modifiche. Il cileno infatti non dà garanzie dal punto di vista fisico e le sue condizioni potrebbero spingere Marotta e soci a sondare ancora il mercato per una quarta punta. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La giusta occasione potrebbe arrivare dagli svincolati, con l’ex bianconero Fernando Llorente che spicca nell’elenco dei calciatori senza squadra dopo l’ultima esperienza all’Udinese. A riferirlo sono i colleghi di ‘Calciomercatoweb.it‘, che sottolineano come lo spagnolo si sarebbe proposto all’Inter come quarta punta, ricevendo però il ‘No’ di Marotta e Ausilio. La stessa risposta avrebbe ricevuto anche dalla Juventus di Allegri.