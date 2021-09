Il club vuole rinnovare il contratto del tecnico in scadenza a giugno: la proposta però contiene alcune condizioni

Stagione di cambiamenti per il Barcellona. Il club blaugrana ha posto fine all’era Messi e ha salutato anche Griezmann nell’ultimo giorno di mercato. Toccherà a Koeman ora portare al successo una squadra completamente nuova e che non si potrà più affidare ai colpi di genio della Pulce. Il tecnico olandese è in scadenza di contratto nel 2022 e il club vorrebbe prolungare l’accordo per rafforzare la sua posizione davanti al gruppo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Secondo quanto riferisce ‘marca.com’ però il rinnovo avrà diverse condizioni: si parte dagli obiettivi in campo, con la conferma del tecnico legata ai trofei vinti (anche se la Champions non sarà condizione imprescindibile) alla valorizzazione della cantera, passando per il gioco espresso in campo. Parametri, a parte quello sulle vittorie, difficilmente interpretabili – si legge sul quotidiano – ma che i dirigenti del Barcellona hanno intenzione di inserire per far prolungare il contratto a Koeman.