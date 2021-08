Calciomercato Juventus, svolta Griezmann | Scambio clamoroso

Calciomercato Juventus, novità improvvise sul futuro di Antoine Griezmann: spunta lo scambio last minute per il francese.

La Juventus ha seguito profili di grandi giocatori in questo calciomercato, non riuscendo però a mettere a segno affari importanti se non gli acquisti di Locatelli e Kean. A fronte di un addio pesantissimo, quello di Cristiano Ronaldo. Tra i tanti nomi accostati ai bianconeri, anche Antoine Griezmann, per il quale, in queste ultime ore di mercato, si torna a parlare di un addio al Barcellona. In una operazione che avrebbe del clamoroso.

Juventus, Griezmann verso il ritorno all’Atletico Madrid: che scambio col Barcellona

Secondo ‘Espn’, infatti, il francese potrebbe ritornare all’Atletico Madrid. La sua avventura in blaugrana non è stata particolarmente esaltante, salvo pochi sprazzi. Il Barça lo ha proposto in queste ultime ore ai ‘Colchoneros’ nell’ambito di uno scambio con Joao Felix. Per il portoghese, era stata tentata una richiesta in prestito, rifiutata dai madrileni. Ora, la nuova proposta, che potrebbe anche trovare il gradimento dell’Atletico. Il lusitano non ha mai convinto fino in fondo Simeone, che vedrebbe di buon occhio il ritorno di ‘Grizou’.