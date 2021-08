Calciomercato, UFFICIALE: Sabitzer al Bayern Monaco

Marcel Sabitzer è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il calciatore austriaco si è legato al Bayern Monaco fino al 30 giugno 2025

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Non ci sarà l’Italia nel futuro di Marcel Sabitzer. Il centrocampista austriaco, accostato in passato al Milan, per il dopo Hakan Calhanoglu, continuerà a giocare in Bundesliga. Il suo passaggio al Bayern Monaco, dato per certo già nella giornata di ieri, è ora ufficiale: il 27enne, che riabbraccia Julian Nagelsmann, come riporta il club bavarese, sul proprio sito, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.