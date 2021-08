L’Arsenal ha iniziato malissimo la stagione in Premier League, con Mikel Arteta finito prontamente sulla graticola. Conte alla finestra ma cambiano le carte in tavola

Antonio Conte e l’Inter hanno separato le proprie strade al termine di due anni di matrimonio che hanno fruttato lo scudetto vinto nell’ultima stagione. Attualmente l’ex allenatore nerazzurro si ritrova dunque senza squadra in attesa di eventuali movimenti. All’allenatore campione d’Italia in carica non è andato giù il progetto di ridimensionamento dei costi del club meneghino, che ha successivamente portato ad addii eccellenti, e ha quindi scelto di concludere il rapporto insieme alla società. Intanto con le panchine di Serie A tutte ben occupate, Conte potrebbe anche ripartire dalla Premier League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nel campionato inglese c’è in particolare l’Arsenal a vivere un periodo di pesanti difficoltà. I ‘Gunners’ sono già reduci da una stagione molto complicata, ed anche questo avvio di annata non promette nulla di buono. L’ultimo KO col City per 5-0 ha messo ulteriormente a nudo i problemi dei biancorossi, ed in pericolo la panchina di Mikel Arteta. L’allenatore spagnolo è finito nel mirino delle critiche per gioco e risultati della sua squadra, e nelle scorse ore è stata ventilata anche l’ipotesi esonero con Conte alla finestra. Beffa in arrivo però per l’allenatore italiano: secondo quanto sottolineato dal ‘Daily Express’ il consiglio di amministrazione dell’Arsenal non vuole passare attraverso un altro processo di cambiamento in panchina ora nonostante il pessimo inizio di Arteta.