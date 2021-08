Va al Monza il match di cartello della seconda giornata del campionato di Serie B contro la Cremonese. Decisiva la rete nella ripresa di Gytkjaer

Il Monza ringrazia Gytkjaer e conquista la prima vittoria stagionale e della gestione Stroppa nel big match della seconda giornata di Serie B contro la Cremonese. Decisivo il guizzo di testa del centravanti danese, entrato in campo nella ripresa. Partita equilibrata, con gli ospiti però poco pungenti dalle parti di Di Gregorio. Alla fine a gioire è il Monza che ha ritrovato il proprio pubblico sulle tribune dell’U-Power Stadium.

C’è equilibrio nel primo tempo, anche se a partire meglio è la Cremonese: Baez s’invola sulla destra e serve un perfetto assist per Ciofani: palla in buca all’angolo destro difeso da Di Gregorio. Gol però che viene annullato da Piccinini con l’ausilio del VAR, vista la posizione attiva di fuorigioco di Zanimacchia che ostacola la visuale del portiere di casa. Il Monza prova a reagire e con Colpani si fa vedere in un paio d’occasioni dalle parti di Carnesecchi: il centrocampista di scuola Atalanta però ritarda nella conclusione e sciupa. Il più attivo dei brianzoli è sicuramente Mota Carvalho, con Colpani che anticipato dall’estremo difensore ospite non sfrutta questa volta un bel filtrante del portoghese. Sul finire di tempo è Buonaiuto a cercare la giocata ad effetto, con la sfera che finisce alta.

Nella ripresa è della Cremonese la prima offensiva, con il destro da fuori di Valeri che finisce alto sulla traversa. Nel Monza entra Gytkjaer ed è subito protagonista: il centravanti danese al 65’ incorna alla perfezione il cross dalla destra di Pedro Pereira e sblocca il risultato. L’attaccante del Monza è attivissimo e poco dopo sfiora il raddoppio, con Carnesecchi che riesce ad ad anticiparlo in uscita. Gli ospiti provano a scuotersi, ma non spaventano Di Gregorio nel finale di partita. Il Monza difende il risultato senza particolari patemi e mette in cascina tre punti preziosi contro una possibile rivale per la lotta promozione.

Monza-Cremonese, pagelle e tabellino del match di Serie B

MONZA-CREMONESE 1-0

65’ Gytkyaer

Monza (3-5-2): Di Gregorio 6,5; Donati 6,5, Paletta 5,5, Caldirola 6; Pedro Pereira 7, Colpani 5 (46’ Machin 6), Scozzarella 6 (66’ Barillà 6), Brescianini 6,5, Carlos Augusto 5,5; Vignato 5,5 (46’ Gytkjaer 7,5), Mota Carvalho 6,5 (80’ D’Alessandro sv). A disposizione: Sommariva, Rubbi, Bettella, Siatounis, Antov, Ciurria, Pirola. Allenatore: Stroppa

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi 6; Sernicola 5,5, Fiordaliso 4,5 (80’ Deli), Ravanelli 6, Valeri 5,5; Valzania 5,5, Castagnetti 6; Baez 6,5, Buonaiuto 6 (64’ Bartolomei 5,5), Zanimacchia 5 (57’ Strizzolo 5; 80’ Nardi sv); Ciofani 6 (57’ Di Carmine 5,5) A disposizione: Ciezkowski, Sarr, Collodel, Bartolomei, Terranova, Crescenzi, Dalle Mura, Zunno. Allenatore: Fabio Pecchia

Arbitro: Piccinini (sez. Forlì)

Ammoniti: Colpani (M), Castagnetti (C), Valzani (C), Mota Carvalho (M), Caldirola (M)

Espulsi:

Note: recupero 2’ e 5’; spettatori 2.501

TOP e FLOP di Monza-Cremonese

TOP MONZA: Gytkjaer 7,5 – Entra e cambia la partita. Il colpo di testa vincente sul cross di Pedro Pereira vale la prima vittoria stagionale per i brianzoli.

FLOP MONZA: Colpani 5 – Ha due buone occasioni e non le sfrutta: lento ed impacciato. Stroppa lo lascia negli spogliatoi all’intervallo.

TOP CREMONESE: Baez 6,5 – Inizia fortissimo, le sue accelerazioni mettono in difficoltà il Monza e nello specifico Carlos Augusto. Serve un assist perfetto per il vantaggio di Ciofani, poi annullato col VAR.

FLOP CREMONESE: Fiordaliso 4,5 – In affanno quando viene puntato, non dà sicurezza al reparto. Gytkjaer lo sovrasta nel gol che decide la gara.