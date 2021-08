Il capitano dell’Az Alkmaar è pronto a lasciare l’Olanda e ad approdare all’Atalanta: le ultime sull’affare

Ci siamo per Koopmeiners all’Atalanta. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club orobico e l’Az Alkmaar stanno sbrigando le ultime pratiche per chiudere in maniera definitiva una operazione che andata avanti per due-tre mesi.

Ieri vi avevamo raccontato come il giocatore fosse vicinissimo a vestire nerazzurro. Il centrocampista olandese approderà alla corte di Gasperini per una cifra inferiore ai 20 milioni considerati i bonus.