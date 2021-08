Pagelle e tabellino di Juventus-Empoli, match dell’Allianz Stadium valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Mancosu stende a sorpresa la squadra di Allegri

L’Empoli gela l’Allianz Stadium e firma una storica impresa in casa della Juventus. Mancuso regala tre punti d’oro ai toscani, con i bianconeri di Allegri che iniziano nel modo peggiore l’era del dopo Ronaldo. Solo Chiesa dà la scossa nelle fila della ‘Vecchia Signora’, con Vicario insuperabile tra i pali e decisivo per la squadra di Andreazzoli.

Male il centrocampo della Juve: disastroso Rabiot, non funziona l’esperimento McKennie. Dybala non incanta, Morata non incide con il suo ingresso in campo. Muro Luperto nell’Empoli che ripete l’ottima prestazione fornita contro la Lazio, trovando però stavolta un successo più che meritato. La Juventus esce tra i fischi del suo pubblico e dopo due giornata scivola già a -5 in classifica da Inter e Lazio.

Pagelle Juventus-Empoli: McKennie bocciato, Chiesa murato

JUVENTUS

Szczesny 5,5 – Ancora qualche incertezza di troppo. Non ha il riflesso giusto sul gol empolese.

Cuadrado 6 – Ficcante quando si sovrappone e parte in velocità. Sul vantaggio ospite lascia però troppo spazio sulla destra (82′ De Sciglio sv).

De Ligt 6 – Un paio di indecisioni macchiano la sua partita. Più sicuro nella seconda parte di gara.

Bonucci 5,5 – Soffre e non poco la mobilità di Cutrone e Mancuso.

Alex Sandro 6 – Uno dei più continui tra i bianconeri, non demerita.

Bentancur 4,5 – Pasticcia e non dà fluidità alla manovra. Beccato dai fischi dello Stadium al momento della sostituzione (66′ Locatelli 6 – Entra con grande voglia. Un paio d’inserimenti spaventano l’Empoli).

Danilo 5,5 – Non riesce a trovare la bussola del gioco bianconero nel primo tempo. Meglio nella ripresa.

Rabiot 4 – Fuori condizione al rientro all’infortunio, non regge i ritmi indemoniati dell’Empoli. Si addormenta sul blitz di Mancuso (55′ Bernardeschi 5 – Galleggia tra mediana e fascia, combina poco).

McKennie 4,5 – Un pesce fuor d’acqua sulla trequarti. Bocciato l’esperimento di Allegri, con il futuro dello statunitense che resta in bilico (46′ Morata 5,5 – Gli manca il guizzo nonostante un buon impatto sul match).

Chiesa 6,5 – Parte fortissimo, a tutta velocità. Sfiora il gol a più riprese, ma viene sempre murato dall’ottimo Vicario. Si spegne al rientro in campo dopo l’intervallo (66′ Kulusevski 5,5 – Serve la giocata importante e svedese non la trova).

Dybala 5,5 – Spento e senza inventiva nel primo tempo. Si scuote nella ripresa con alcune accelerazioni delle sue ma non basta. Soffre la pressione del post CR7?

All. Allegri 5 – Inizia nel peggiore dei modi la stagione. Dopo il pari di Udine, il ko clamoroso di questa sera all’Allianz Stadium. La sua Juve si spegne subito e dopo il vantaggio ospite non riesce a trovare il bandolo della matassa. A parte Chiesa la ‘Vecchia Signora’ non punge in attacco: servono urgentemente rinforzi dopo l’addio di Ronaldo.

EMPOLI

Vicario 8 – Duello aperto con Chiesa. Determinante in almeno tre occasioni. Insuperabile e decisivo.

Stojanovic 5,5 – Fatica quando viene puntato dall’avversaria di turno.

Ismajli 6,5 – Roccioso, non regala nulla alle punte bianconere.

Luperto 7 – Fa buona guardia e comanda la difesa. Rischia solo su Dybala nel primo tempo.

Marchizza 6 – Attacca lo spazio con continuità sulla corsia mancina.

Haas 6 – Recupera palloni preziosi in mezzo al campo.

Ricci 6,5 – Mostra intelligenza tattica, malgrado la giovane età. Già pronto per spiccare il volo.

Bandinelli 6,5 – Mette una gran palla all’inizio per Cutrone. Il suo sinistro crea pericoli (80′ Zurkovski sv).

Bajrami 6,5 – Dà imprevedibilità sulla trequarti. Metto lo zampino sul vantaggio di Mancuso (70′ Stulac 6 – Fisico e quantità per l’ultima parte di partita).

Cutrone 6,5 – Sacrificio al servizio della squadra. Non si risparmia e fa sudare Bonucci (80′ Henderson sv).

Mancuso 7 – Guizzo da vero centravanti sul gol dell’1-0. Punto di riferimento fondamentale per l’Empoli (73′ Pinamonti 6 – Pochi palloni all’esordio ma li gioca bene).

All. Andreazzoli 7,5 – Firma l’impresa all’Allianz Stadium. L’Empoli soffre solo all’inizio, poi dopo la zampata di Mancuso rischia poco e porta a casa tre punti d’oro. Altra ottima prestazione: stavolta arriva però anche la vittoria. E che vittoria…

Arbitro: Ghersini 5,5 – Alcune decisioni fanno discutere. Più di qualche dubbio sul contatto Luperto-Dybala in area ospite nella prima frazione.

TABELLINO

JUVENTUS-EMPOLI 0-1

21′ Mancuso

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado (82′ De Sciglio), de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur (66′ Locatelli), Danilo, Rabiot (55′ Bernardeschi); McKennie (46′ Morata); Chiesa (66′ Kulusevski), Dybala. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Chiellini, Pellegrini, Rugani, Ranocchia. Allenatore: Massimiliano Allegri

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli (80′ Zurkovski); Bajrami (70′ Stulac); Cutrone (80′ Henderson), Mancuso (73′ Pinamonti). A disposizione: Brignoli, Furlan, Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Tonelli, La Mantia. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Arbitro: Ghersini (sez. Genova)

VAR: Ranghetti

Ammoniti: Stojanovic (E), Cutrone (E), Ismajli (E), Bandinelli (E), Bernardeschi (J), Danilo (J)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 5′; spettatori 17.584