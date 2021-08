Torna il pubblico in una gara ufficiale all’Allianz Stadium nel primo match del dopo Ronaldo per la Juventus

Cristiano Ronaldo è già il passato. I tifosi tornano all'Allianz Stadium per una gara ufficiale, con circa 20 mila spettatori presenti questa sera sulle tribune dell'impianto torinese. Ovazione per i giocatori bianconeri all'ingresso in campo di Dybala e compagni per il riscaldamento e alla lettura delle formazioni, con il capitano e numero dieci tra i più applauditi insieme a Massimiliano Allegri.

Nessun cenno o riferimento dalle tribune a Cristiano Ronaldo. A bordocampo, infine, a seguire il warm up bianconero la ‘nuova’ dirigenza della Continassa: Cherubini, Nedved e Arrivabene insieme al presidente Agnelli.