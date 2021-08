Le ultime di calciomercato si soffermano sul caso riguardante un allenatore di Serie A andato ieri all’attacco della sua società

Hanno fatto scalpore le dichiarazioni di Juric alla vigilia di Fiorentina-Torino. Il tecnico granata è andato all’attacco della società per un mercato fin qui non in linea con le sue aspettative e forse rispetto alle promesse fattegli per convincerlo a guidare il ‘Toro’. “Io e lo staff non eravamo a conoscenza di questa austerity – le parole di Juric in conferenza stampa – Abbiamo perso giocatori importanti e tenuto giocatori che hanno fatto male ultimamente, poi fatti solo prestiti… E’ una sfida allucinante. Questa è la situazione, lo accetto ma non ne ero a conoscenza”.

Sul ‘caso’ Juric è intervenuto oggi in maniera dura Tony Damascelli, giornalista di ‘Tuttosport’: “Un allenatore che dice che se lo avessero avvisato di qual era la situazione non avrebbe accettato, è da licenziamento in tronco – le sue parole in diretta a ‘Radio Radio’ – De sta dicendo la verità si apre un bel dibattito oppure siamo alla vigilia di un licenziamento”.